Harry y Meghan producirán comedia romántica que “se parece” a su historia

En su nuevo intento por anotarse otro éxito en Netflix, el príncipe Harry y Meghan Markle producirán una comedia romántica que llevar a la plataforma de streaming y que, según se dio a conocer en medios británicos, tiene algunas “semejanzas” o, mejor dicho, aborda temas que son cercanos a las historias de vida de los duques de Sussex.

El reto, sin embargo, resulta enorme, porque luego de explotar su propia imagen y sus anécdotas personales y de pareja, ahora el hijo menor del rey Carlos III y su esposa tendrán que demostrar que tienen “buen olfato” y la capacidad de hacer que los temas y los contenidos que a ellos les interesan se conviertan en producciones atractivas para un público que tiene una infinidad de opciones de donde elegir.

Y si bien no se trata de la historia de amor de un príncipe y una plebeya, el relato del que Harry y Meghan serían productores, aborda temáticas que resuenan con elementos clave de su pasado, tanto juntos como por separado, como la muerte de un padre en un accidente automovilístico (como ocurrió con la princesa Diana), así como la depresión postparto y la importancia de la salud mental (asuntos de los que la duquesa de Sussex habló en su momento), según explicó el medio británico.

¿De qué se trata la película que producirán Harry y Meghan?

De acuerdo con especialistas consultados por el diario, Harry y Meghan (quienes estarían por poner en venta su casa de California) habrían pagado una cantidad cercana a los tres millones de dólares para adquirir los derechos de Meet me at the Lake, la cual fue escrita por Carley Fortune, una periodista canadiense.

El libro cuenta la historia de una pareja de treintañeros que se conocen en Canadá y, luego de pasar un día juntos, se hacen la promesa de volver a verse un año después. Esto no sucede, sino hasta varios años después y entonces deberán ver si su historia de amor resistirá una segunda oportunidad.