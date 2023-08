Luis Fonsi aclara que su nueva canción no va dedicada a su ex

Después de que el cantante puertorriqueño Luis Fonsi sorprendiera a sus seguidores hace unos días al publicar una foto en sus redes sociales con un cartel que decía: “Pasa La Página”. Muchos de sus fans se preguntaron si se trataba de una indirecta para su exesposa, la actriz Adamari López, con quien tuvo una mediática separación en 2010.

Sin embargo, el intérprete de “Despacito” aclaró que no se trata de una canción dedicada a nadie en particular, sino de un desahogo musical que forma parte de su próximo álbum “El Viaje”.

“‘Pasa La Página’ es un tema para dedicar a esas personas que viven estancadas en el pasado y que no avanzan con sus vidas”, dijo Fonsi en una entrevista.

Asimismo, afirmó que él se identifica con la canción, pero que no va dirigida a una sola persona.

“Yo creo que todos conocemos a una persona o varias, que viven estancados en algo o en un momento o en una fase de su vida y eso se puede aplicar para muchas cosas, no solo para lo obvio, que es el amor”, manifestó el artista.

“Para mí esta canción va mucho más allá, de una sola persona, yo lo veo muchísimo más grande ¿que yo me identifico? Por supuesto me identifico, que yo en muchos momentos me he querido desahogar con muchas personas, muchas, gente con quien he tenido una relación, con medios de comunicación, con amigos, con familiares de amigos, con quien yo quería decir: ‘Ya, pasa la página’”, expresó Fonsi.