Kourtney Kardashian fue hospitalizada de emergencia

La hermana mayor de los Kardashian ha sorprendido a sus seguidores con varios anuncios durante los últimos meses. Pasando desde su compromiso y boda con el baterista, Travis Barker, hasta el embarazo de su cuarto hijo.

En los últimos días se despertaron cientos de rumores luego de que se confirmara que la modelo y empresaria tuvo que ser hospitalizada, mientras su esposo anunció la cancelación de sus presentaciones en Europa para atender una “urgencia familiar”.

Aunque no dijo exactamente el diagnóstico que tuvo que afrontar, Kourtney afirmó en su cuenta de Instagram que los doctores “salvaron la vida” de su bebé, actuando rápidamente con una cirugía fetal de emergencia, con la que, además de evitar una pérdida, lograron que el pequeño siga en el vientre de su madre.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender esa sensación de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo.

Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición.”