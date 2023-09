JLo vuelve a la puesta musical tras nueve años de ausencia

La Diva del Bronx, Jennifer López, regresa a la escena musical con un nuevo álbum titulado This is me… now, que se lanzará este mismo año bajo su nueva asociación con la disquera BMG. Se trata de su primer lanzamiento como solista en nueve años.

La producción tendrá 13 canciones y el lanzamiento a nivel mundial está proyectado para el próximo 25 de noviembre, This is me… now es una secuela de This is me… then, el álbum que López lanzó en 2002 y que incluía éxitos como Jenny from the Block o All I Have. Para celebrar el vigésimo aniversario de esa producción.

El director ejecutivo de BMG, Thomas Coesfeld, expresó su entusiasmo al colaborar con López y su equipo para el lanzamiento de este álbum altamente anticipado.