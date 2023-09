NSYNC regresará a los escenarios después de 20 años

Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, integrantes de NSYNC, sorprendieron a sus fanáticos al subir juntos al escenario de los premios Video Music Awards (VMA) del canal de música MTV, el pasado martes, pero eso no fue todo.

Los cantantes, que al final de la década de 1990 y principios del 2000 formaron una de las boy band más famosas del mundo, están próximos a estrenar su primer tema después de 20 años. Se trata de “Better Place”, pista que forma parte de la nueva película “Trolls”.

En el avance del filme de Dream Works no solo se escucha parte del tema, sino que también deja al descubierto que, tras dos décadas de separado, NSYNC vuelve al ruedo con esta propuesta.

Las voces de los cinco famosos cantantes se unen nuevamente para recordar por qué saltaron a la fama. Lo poco que se puede escuchar promete convertirse en un éxito, especialmente porque el último tema que lanzaron fue en 2002, que formó parte de “Celebrity” (2001).

“Better Place” será parte de la banda sonora de “Trolls Band Together”, cinta que estrenará el próximo 17 de noviembre. No obstante, no es la única canción del quinteto que amenizó el tráiler, sino que también el éxito “I Want Yoy Back”, de 1997, también se puede escuchar en el avance.