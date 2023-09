Aracely Arámbula acusa a Luis Miguel de “mal padre”

La actriz mexicana Aracely Arámbula aseguró que el cantante Luis Miguel, no mantiene contacto con sus hijos en común porque no ha querido y aseguró que ella no ha sido obstáculo para un encuentro.

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, dijo Arámbula a los medios mexicanos.

“Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, agregó.

Arámbula aseguró que hasta ahora sus hijos no han recibido una invitación para el concierto de su padre en México.

La actriz se mostró muy crítica con el cantante y su forma de proceder. “El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá, vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración y cómo es posible… Tienen un papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre –a mis hijos siempre les dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’– pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.