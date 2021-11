“Blinding Lights” es la nueva mejor canción del mundo

«Blinding Lights», del famoso cantante canadiense The Weeknd, es ahora la mejor canción de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, según lo reveló la famosa publicación.

Para celebrarlo, Billboard anuncia que lanzó una colección especial de tarjetas coleccionables a la que seguirá el debut de una colección NFT de edición limitada.

En una emotiva nota, Billboard recuerda que a principios de 2020, The Weeknd, nacido en Canadá en 1990, lanzó un ominoso video musical tocando con cautela una canción, «Blinding Lights». «El artista había debutado solo dos meses antes, y pronto dejaría su propia huella en la historia del pop», señala la nota.

«Aunque Tesfaye (The Weeknd se llama en realidad Abel Makkonen Tesfaye), de 31 años de edad, había encabezado muchas listas de éxitos antes, la pista de synth-pop que bombea adrenalina (creada con la ayuda del legendario compositor y productor Max Martin) marcó la etapa final de su evolución desde la enigmática ruptura de la escena del R&B underground de Toronto hasta el género. Con actuaciones e imágenes cinematográficas de alto concepto, la canción lo llevó hasta el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, todo protagonizado por un misterioso personaje con chaqueta roja. Tesfaye interpretó en todo momento ‘Blinding Lights’ y el álbum que lo acompañó, After Hours, también los consolidó no solo como un accesorio de radio, sino como un autor por derecho propio», anotan los críticos de Billboard.

Canción número 1 de los Billboard

«Siento que he estado haciendo ese récord durante una década«, le dijo a Billboard Tesfaye con un suspiro al anunciarse que su tema es la mejor canción del mundo.

«Tiene tantos tipos diferentes de música bajo la manga que los incorpora a su visión. No le interesa lo comercial, pero es uno de los artistas con mayor transmisión en Spotify. Como Prince, marcha a su propio ritmo. Esa es una forma ejemplar de ser un artista», escribía Elton John en la revista Time para elogiar a The Weeknd. El artista es, además, una de las cien personalidades más influyentes del mundo, según la publicación inglesa.

Las alabanzas del célebre músico británico al artista canadiense parecen más que justificadas: ganador de decenas de premios, entre ellos tres Grammy, con sus cuatro álbumes de estudio se ha situado como uno de los artistas de más éxito de la última década. Su último trabajo, After Hours, es el más escuchado de R&B de todos los tiempos y uno de los más relevantes de 2020.

Tesfaye alcanzó cierta repercusión a finales de 2010 tras publicar en YouTube las canciones «What You Need», «Loft Music» y «The Morning» con el nombre de The Weeknd. Después publicó tres mixtapes («House of Balloons», «Thursday» y «Echoes of Silence») y colaboró con el rapero Drake en la grabación de su segundo álbum de estudio en apenas unos meses.

Aquellas primeras grabaciones obtuvieron millones de descargas y The Weeknd inició en el Festival Coachella una gira por Estados Unidos en 2012. Ese año firmaría con la discográfica Republic Records y sus primeras canciones se publicaron conjuntamente con el título de Trilogy, en el que el artista incluyó además tres canciones originales.

Con información de EN