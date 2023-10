Gloria Trevi aclaró acusaciones en su contra por fraude fiscal

La cantante mexicana Gloria Trevi fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de presunta defraudación fiscal y lavado de dinero, según afirmó The Associated Press, con declaraciones de un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa. La denuncia fue presentada el 8 de septiembre de 2021, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no la hizo pública hasta el 3 de octubre de 2023.

De acuerdo con la publicación en AP, las empresas de Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México.

En la denuncia también se acusa a la cantante de presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Todos me miran” aseguró que, en efecto, tiene una deuda por impuestos que asciende a 564,000 mil pesos mexicanos, equivalentes a unos 31,284.52 dólares “Esa sería la totalidad del adeudo” y que se pondrá al día con estos.

Gloria, además, hizo una reflexión sobre el caso y recuerda que se deben pagar impuestos de manera puntual en México, pues el dinero –según explica en el comunicado- ayuda a que la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas.