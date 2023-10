TRV celebra 18 años con proyección a la internacionalización

|| Beatriz Ascanio / Adriana Álvarez

“Seguimos siendo mucho más”, es la premisa que acompaña a TRV, uno de los canales del estado Aragua con mayor vigencia y audiencia en la actualidad. La Televisora Regional Venezolana, que abrió sus puertas en el año 2005, hoy celebra 18 años de transmisión ininterrumpida y desde entonces se ha alojado en la preferencia de los aragüeños.

En aquella época, el conocido empresario Rafael Rodríguez Rendón, ya apostaba a los medios de comunicación a través de la emisora radial Auténtica 107.5 FM y el diario El Periodiquito, por lo que la televisora llegó para fortalecer el objetivo de alcanzar a más usuarios de forma veraz, ahora a través de la imagen.

La planta televisiva TRV es una familia que se ha caracterizado por el poder de la enseñanza, el trabajo en equipo y la objetividad, características que le han permitido ser la cuna de nuevos talentos de la televisión, hoy, con alcance internacional.

“La herramienta principal para trabajar dentro de un medio de comunicación es la palabra y la comunicación, si no existen se pierden las peores batallas, con el don de la palabra se puede salir victorioso en cada reto que se presente”, dijo Douglas Fourneau, gerente general de la planta televisiva.

Con 14 años en la empresa, Fourneau es un profesional que con sus conocimientos adquiridos durante su larga trayectoria ha sido un pilar fundamental para que el medio televisivo esté posicionado dentro y fuera de Aragua.

Destacó el trabajo que cumple cada uno de los que integran el engranaje de este canal de televisión. “Hay que dar lo mejor de sí pese a las dificultades, se debe remar hacia el crecimiento sin perder el norte”.

Reconoció la vertiginosa labor realizada por el presidente de la corporación, Rafael Rodríguez Rendón, “el encargado de desempeñar tan ardua labor en los últimos años”.

“Con su visión ha logrado construir una planta llena de profesionales capacitados y de confianza para el tratamiento de la información veraz, oportuna y con la mayor objetividad”.

El profesional en producción, agregó que actualmente la señal del canal está abierta para los diferentes compañías de televisión por suscripción, próximamente estarán en Max Tv, también ingresando desde cualquier parte del mundo a: https://trv.net.ve y por la plataforma streaming Roku, logrando de esta manera internacionalizar el medio audiovisual.

CASI DOS DÉCADAS DE APRENDIZAJE

Yosimary Meneses, gerente Ejecutivo del canal, con las emociones a flor de piel, describió lo honrada y agradecida que se siente de estar en la planta televisiva, pues a su juicio, TRV tiene el alcance que se exige en estos tiempos.

Con 14 años en el medio televisivo resaltó que los éxitos tienen su base en el talento humano, que con disposición y empeño hacen posible lo que sale en pantalla, de la mano del personal técnico, administrativo y obrero que ponen “su granito para salir adelante y hacer lo mejor en esta labor de comunicar y entretener”.

Destacó que “cada 14 de octubre desde el año 2005 se conmemora el aniversario de esta planta televisiva que se ha convertido en referencia para otros canales de comunicación. La capacidad del personal demuestra que sólo se requiere creatividad, buena actitud y desempeño para alcanzar los resultados que se observan en la pantalla”.

LAS CARAS DE LA INFORMACIÓN

Como toda empresa informativa, destacan caras que diariamente son reconocidas debido a su estilo periodístico y su manera de enfrentar las cámaras, que, aunque lo miedos e inseguridades estén presentes, sus ganas de hacerlo cada día mejor y conseguir la admiración de los televidentes es más grande que las adversidades.

Giovanny Meza, Marcenis Anzola Páez, Gabriel Diberna, María Fernanda Urrieta y Rodmelick Verastegui, son quienes diariamente con sus capacidades informativas y comunicativas se destacan en el noticiero “Enfoque”.

Estos jóvenes mantienen a la audiencia entretenida con lo último en el acontecer diario, integrados como un equipo periodístico que va en la misma dirección y con mucha paciencia.

Coincidieron en que estar frente a una cámara ya de por sí es un reconocimiento propio, por lo que tratan de superarse todos los días para presentar contenido de calidad.

A PRIMERA HORA: EL PIONERO DE LAS NOTICIAS EN TRV

TRV se caracteriza por contar con personal profesional, humilde y capaz de enfrentar adversidades, es por esto que la reconocida periodista María Sánchez tiene 17 años en la planta, frente al programa bandera del canal en materia de información y opinión.

Su destacado profesionalismo, entrega y pasión la mantienen frente a “A Primera Hora”, un programa matutino que no sólo se ve, sino que también se escucha a través de las ondas de Auténtica 107.5 FM, desde estudio o cualquier lugar al que esta versátil comunicadora quiera ir para llevar el mensaje.

Su conexión con las personas y las comunidades que escriben en vivo y cuentan sus problemas en las redes sociales, el servir como intermediaria de ayuda comunitaria y ser la voz e imagen de este programa, es lo que más ama de estar en la pantalla de TRV, por lo tanto, no duda que son aspectos que la han mantenido al aire por tantos años.

Sin embargo, la también escritora, señaló que no se la ha visto fácil durante su tiempo en pantalla, pues recordó como hace casi tres años, perdió a su compañero y amigo Alfredo Morales, quien la acompañaba todas las mañanas para entretener e informar a los seguidores del programa.

Sánchez aprovechó estos 18 años del canal para también homenajear a este extraordinario periodista que partió físicamente a causa del COVID-19, pero su esencia la sigue acompañando.

“Fue un acompañante increíble que también tuvo mucho contacto con las comunidades, que la gente quería mucho (…) establecimos un nexo bien bonito”.

DE CELEBRACIÓN

Desde las 6:00 am de hoy, TRV celebrará en grande sus 18 años, con una transmisión ininterrumpida, por medio de la que recordarán los momentos emotivos compartidos a lo largo de su trayectoria en su transitar como uno de los principales medios de comunicación más importantes del estado Aragua y Venezuela.

TESTIMONIOS DETRÁS DE CÁMARAS

Anneliese Contreras, periodista: No fue solo una experiencia sino, una parte de mi vida. Tuve una de las experiencias más importantes, porque a través de las pantallas de TRV mi trabajo se destacó entre cientos y obtuve el Premio Regional de Periodismo 2022, en TRV, sembré y coseché amistades, además de muchas enseñanzas.

Freddy Quero, jefe de Operaciones: Yo soy el más echador de broma, soy el que rompe el hielo cada vez que hay alguna presión, porque yo sé cuándo alguien no se siente cómodo, Hay veces en los que el jefe de producción se siente un poquito estresado de tantas cosas el día a día, tantas pautas en vivo, llego yo y rompo el hielo en ese sentido.

Félix Capote, camarógrafo: Hace 17 años trabajo dentro de la planta televisiva TRV y he estado con en canal en las buenas y en las malas, me he ganado muchos premios, me he sentido muy bien en el canal por eso es que tengo tanto tiempo aquí, porque yo vengo de Televen de radio caracas, pero aquí es que yo he durado más tengo gente que quiere, he vivido muchos momentos satisfactorios, he brillado bastante aquí.

Carlos Valencia, voz oficial de TRV: Ser la voz del canal es identificar toda una estructura, que además conlleva un background de muchísimo trabajo. Desde hace ya 11 años aproximadamente para mí ha sido una de las mejores cosas y significa muchísimo, porque además puede estar en los hogares de los quienes nos sintonizan día a día y por lo menos mi voz puede estar en cada rincón es algo que siempre voy a agradecer.

Xiomara Gil, mantenimiento: Como personal de mantenimiento, he conocido a los muchachos cada uno con su rol de trabajo. Muy bonito. De verdad que me parece un trabajo forzado

Eduardo Herrera, vigilancia: He aprendido muchas tareas que no sabía dentro de la planta, y pues son muy agradables, ver al talento es bastante satisfactoria, me siento en familia porque brindan una habilidad que nunca pensé tener.

PROGRAMACIÓN DIVERSA