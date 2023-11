Mariah Carey descongeló la llegada de la Navidad

Llegó la Navidad para Mariah Carey. Así lo hizo saber la cantante en sus redes sociales al publicar un fragmento de su popular tema “All I Want For Christmas Is You” para anunciar su época favorita del año.

“It’s…Time”, escribió la cantante junto al clip que publicó en Instagram y X para anunciar la llegada de la Navidad.

En el video se puede ver a Carey atrapada en un bloque de hielo mientras cuatro personas disfrazadas con indumentaria de Halloween intentan descongelarla. Cuando el hielo finalmente se agrieta, la cantante termina de romperlo con un agudo canto.

Cada noviembre, Carey inaugura la llegada de la Navidad con su canción “All I Want for Christmas Is You”, la más conocida y exitosa de su carrera. Desde su lanzamiento en 1994, la cantante se ha dedicado a promocionarla cuando se acerca diciembre.

“All I Want for Christmas Is You” le ha dado ganancias a Mariah Carey de alrededor de 60 millones de dólares por regalías. En 2019 se convirtió en la canción más reproducida en un día en Spotify, con 12 millones de reproducciones; ese año también la canción encabezó por primera vez el Hot100 de Billboard.