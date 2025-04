Joe Jonas sorprendió a sus fanáticos con inesperada visita a popular panadería venezolana en Miami

“Pensé: ¿por qué no hacer algo divertido en una de mis panaderías favoritas ‘Caracas Bakery’? Quise apoyarlos y regalar algunos cafés y pasteles. Incluso hice pasteles en forma de corazón, lo cual es muy lindo”, dijo Jonas en un video publicado en sus redes sociales.

En el audiovisual se puede notar que la presencia del exestrella de Disney en el local generó gran emoción entre los presentes, donde decenas de seguidores se reunieron para saludarlos y compartir un rato agradable con él.

Durante su visita, Joe no solo se tomó el tiempo para saludar a sus fanáticos, sino que también sirvió algunos cafés y postres, firmó autógrafos y posó para las cámaras, dejando un recuerdo imborrable para los asistentes.

“Me dije que tenía que hacer una pequeña celebración (…) No esperaba todo ese apoyo hoy, pero vamos a pasarla bien y espero que disfruten de los pasteles porque están buenísimos”, cerró.

Jonas lanzará el próximo 23 de mayo su segundo álbum de estudio como solista, titulado “Music for People Who Believe in Love”.

Además, junto a sus hermanos Kevin y Nick Jonas, anunció recientemente una gira conmemorativa por los 20 años desde el inicio de la carrera musical del trío.

Durante las presentaciones, los hermanos interpretarán canciones de todas las etapas de su trayectoria, incluyendo temas de los proyectos paralelos, como Nick Jonas & The Administration, DNCE y sus trabajos como solistas.