Hailey Bieber lanzó un llamado urgente por la salud de Justin: «Está desquiciado, no duerme»

Hailey Bieber parece estar desesperada por la salud emocional de su esposo Justin Bieber, quien parece estar metido en un momento muy oscuro de su vida y ya está resintiendo físicamente los efectos de su depresión profunda, al punto que está dejando de comer de dormir, por lo que incluso Hailey ha pedido oraciones por su recuperación.

El diario británico Daily Mail publicó un testimonio de una fuente cercana a la pareja, presuntamente proveniente de la iglesia donde Hailey acude, la joven madre pidió oraciones a su congregación para ayudar a su esposo porque su condición de salud estaría poniendo su vida en riesgo e incluso ya muestra comportamientos erráticos que incluso lo tienen al borde de un colapso mental.

La fuente incluso señala que la situación es tan desesperada que Hailey cree que sólo Dios puede ayudar a su esposo y ha buscado consuelo en la iglesia, pidiendo ayuda a su congregación:

«Justin está en una espiral. Está desquiciado, no duerme, apenas come y envía mensajes frenéticos en plena noche», reveló la fuente al tabloide británico.

«No se da cuenta de cuánta ayuda necesita, y todos alrededor están muy preocupados», indicó el testimonio y señaló que Hailey reconoce que no ha podido hacer nada para que el cantante canadiense se recupere.

«Hailey ha pedido a todos a su alrededor que oren por Justin. Ella no puede sacarlo de esta. Sus allegados no creen que ni siquiera él pueda salir de esta. Sólo Dios puede ayudarlo ahora. Ya hemos pasado por esto antes, pero quizá no sea tan grave», añadió el testimonio.

||Globovisión