Bryan C lanzó nuevo tema musical titulado “En El Hospital”

El nuevo tema musical del cantante de género urbano Bryan Chirinos conocido como “Bryan C”, ya está disponible y se titula “En el hospital”, fue lanzado el 5 de octubre, y en el audiovisual se perciben imágenes que muestran cómo se crece la fe y la esperanza en medio de un difícil proceso.

La composición musical está disponible en las distintas plataformas digitales y a más de un mes ya ha sido un éxito por el mensaje de esperanza que ofrece a las personas que padecen de cáncer y otra enfermedad.

Destacó la presencia que tiene el video en la plataforma de Instagram donde muchas personas lo han usado al momento de iniciar un proceso de quimioterapia, situación que lo inspira cada día más a seguir trabajando bajo el propósito de Dios en su vida.

Respecto a la canción explicó que la inspiración llegó al momento de observar el escenario por el que pasaban dos tías y una hermana de la iglesia, quienes padecieron de cáncer y en función del progreso de la enfermedad no les dieron esperanza de vida, pero aún con todos los pronósticos en contra, nunca perdieron la fe de que hay un Dios que todo lo puede y que el diagnóstico final sólo lo determina Él.

“Referente al tema, me siento súper genial y muy expectante de todo lo que Dios va a hacer, deseo que mucha gente pueda seguir siendo tocada por medio de esta canción, no quiero que sea una canción que guste, sino que trascienda, que cause el mismo efecto el día de hoy como en unos años” señaló.