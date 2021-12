Charlie Cox regresa como Daredevil en el UCM

El jefe de Marvel, Kevin Feige, confirmó que Daredevil sí aparece en el MCU y Charlie Cox interpretará al personaje. Cox apareció por primera vez como el justiciero enmascarado en Daredevil de Netflix en 2015. El actor continuó interpretando al personaje durante tres temporadas y también apareció en la serie spinoff, The Defenders. Aunque inicialmente se comercializó como parte del MCU, las series de Marvel de Netflix nunca se conectaron con ningún argumento del MCU.

En una reciente entrevista con Cinemablend, Feige confirmó que el MCU traerá de vuelta a Cox como Daredevil si la franquicia decide incluir al personaje. Cabe destacar que Cox no ha sido oficialmente incluido en el reparto del MCU. El presidente de Marvel Studios solo está confirmando que el MCU no refundirá el personaje de Cox.

Hay múltiples lugares en los que Daredevil podría encajar en el MCU. Se ha rumoreado fuertemente que Cox aparecerá en Spider-Man: No Way Home para representar a Peter Parker después de que su identidad sea revelada por Mysterio. Daredevil también podría aparecer en She-Hulk, ya que esa serie presenta a la prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, que resulta ser una abogada. El proyecto más próximo en el que podría aparecer Cox es Ojo de Halcón, ya que se rumorea que la serie de Disney+ de Jeremy Renner presentará al Kingpin de Vincent D’Onofrio. Según Feige, parece que Cox no está actualmente en ningún proyecto del MCU, así que es posible que Daredevil no aparezca en ninguno de estos proyectos.