Angelina Jolie planea dejar Hollywood: “No es un lugar saludable

La oscarizada actriz estadounidense, Angelina Jolie, confesó sus planes de abandonar la academia del séptimo arte y que si su carrera estuviese iniciando consideraría actuar en el escenario, pero no hacer una vida y una carrera en Hollywood.

“Perdí la capacidad de vivir y viajar con tanta libertad. Me mudaré cuando pueda. Crecí en un lugar muy superficial”, relató Jolie al asomar la posibilidad de mudarse a su casa en Camboya.

Jolie una de las actrices más importantes de su generación, ha estado trabajando desde hace muchos años siendo parte de algunas de las producciones más célebres e influyentes de la Academia del séptimo arte: Directora, productora y actriz.

Angelina se queja ahora de Hollywood, así como del estilo de vida que rodea a la Meca del Cine. Ha dicho que planea dejar Los Ángeles, California y mudarse a su casa en Camboya. ¿El motivo? La forma en la que la industria ha evolucionado y en la que se ha instaurado ciertos vicios en la industria.

“Hoy no sería actriz, cuando comencé, no era demasiado común eso de ser tan pública, compartir tanto, debido a que crecí en Hollywood, nunca me impresionó mucho. Nunca creí que era algo tan importante. Es parte de lo que pasó después de mi divorcio”, continuó Jolie.