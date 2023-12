Nueva Miss Venezuela, consciente de lo importante de ser primera madre en lograr la corona

La docente Ileana Márquez, coronada el jueves pasado como la nueva Miss Venezuela, resaltó ayer la importancia de haberse convertido en la primera madre en competir y triunfar en el popular concurso, del que han salido siete ganadoras del Miss Universo y seis del Miss Mundo.

En su primera rueda de prensa como reina de belleza, la profesora de 27 años citó a la estadounidense Mary Jackson, la matemática afroamericana que abrió paso a las mujeres negras en la NASA, para destacar que “ser el primero es importante”, así como “aprovechar las oportunidades”.

“Se les abren puertas a todas aquellas mujeres que en algún momento pasaron por la situación que yo pasé hace 11 años (cuando tuvo a su hija), pero que no se detengan y sigan luchando, que se preparen. Todo en esta vida se trata de la educación, de tener la convicción de que puedes lograr las metas”, expuso.

Márquez se define como una creyente del poder de la educación, por lo que prevé enseñar a través de su propio ejemplo y, a la vez que, aprender “muchísimas cosas” para ser una mejor Miss Venezuela, una posición admirada por miles de ciudadanos en el país.

Consultada sobre las críticas que ha recibido por llevar varios tatuajes, que estuvieron prohibidos en el concurso hasta esta década, dijo que los signos que hoy lleva en su piel son una “decisión muy personal” relacionada con familiares que han sufrido alzhéimer.

“No sé si en algún momento me pueda pasar a mí y me gustaría tener esos recuerdos que me hagan entender la historia tan bonita que me han llevado a hacer Ileana Márquez Pedrosa el día de hoy”, sostuvo.

El próximo año, la docente representará a Venezuela en el Miss Universo, que desde este año admite a madres como ella y a mujeres con diversos estados civiles, mientras que el año próximo se levantará el límite de edad, por lo que mujeres de más de 28 años -el tope actual- podrán competir por esa corona.