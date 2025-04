Actriz Vanessa Arias recuerda la tormentosa relación con su pareja: incluyó celos, golpes y aislamiento

La actriz Vanessa Arias, conocida por sus papeles en telenovelas como Velo de novia, vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras resurgir en redes sociales fragmentos de una fuerte entrevista donde relató lo que vivió durante una tormentosa relación sentimental.

Aunque la conversación fue grabada hace más de tres años para el pódcast Auténtico, conducido por el ex Big Brother Pako Chintro, el contenido ha cobrado una inesperada relevancia gracias a clips que se hicieron virales en TikTok.

Durante la entrevista, Arias compartió que mantuvo una relación de cinco años marcada por la violencia diaria y manipulación emocional de la que no pudo salir tan fácilmente según reseña el portal Actitud Fem.

«Nos íbamos a casar, pero me golpeaba todos los días. Me ponía frente a un espejo y me decía que estaba conmigo por lástima, que porque yo era muy fea», expresó.

Asimismo, reveló que, tras la ruptura continuó recibiendo agresiones: «sufrí tres años más, porque el tipo me hablaba, me amenazaba, ocho años duró el infierno». Incluso relató un episodio en el que fue arrojada por una escalera y sufrió una fractura de costilla.

Uno de los aspectos que más impactaron a los seguidores fue la descripción del aislamiento progresivo que vivió. Arias explicó que su pareja la alejó de su círculo cercano, imponiéndole un control asfixiante sobre su vida personal y profesional. «Perdí a mis amigos, me alejé de mi gente, porque mi mundo giraba solo en él», confesó.

Además, abordó un tema delicado que ha generado controversia: Arias aseguró que su expareja mantenía la relación con ella para ocultar su verdadera orientación sexual. «Yo misma me metí en su computadora y lo comprobé… pero mi amor era tan ciego porque ni relaciones… teníamos”, esta historia la hizo recordar también el momento en el que decidió dejarlo y fue cuando se encontraba en Culiacán para un casting pero inesperadamente volvió antes y encontró a su pareja con un travesti, «Al llegar todo estaba a oscuras y fue cuando lo descubrí».

Pese a que la actriz no reveló el nombre del agresor, en redes muchos usuarios han señalado al actor José Luis Reséndez, con quien Arias tuvo una relación conocida públicamente.

Con información de 2001