Beéle regresa a Venezuela en mayo con dos conciertos épicos en Barquisimeto y La Guaira

Luego de lograr un «sold out» en Caracas, Puerto La Cruz y Valencia, el cantante y compositor colombiano más cotizado y viral en la actualidad, vuelve a nuestro país para presentarse en Barquisimeto y La Guaira el próximo mes de mayo, en dos conciertos que, desde ya, prometen ser inolvidables.

Beéle, quien recientemente ha logrado posicionarse en el artista hispano más escuchado -superando a Bad Bunny-, llegará el venidero viernes 9 de mayo al Anfiteatro Arena Plaza de Barquisimeto, donde pondrá a vibrar a los asistentes con grandes éxitos como: «Loco», «Morena», «Vagabundo» y «Santorini». Quienes acudan, podrán disfrutar, a partir de las 5 p.m., de múltiples actividades que estarán preparadas para ese día.

El domingo 11 de mayo, Brandon de Jesús López Orozco (nombre de pila del intérprete) realizará un show épico «Frente al mar», específicamente en el Coliseo Camurí Chico donde se podrán vivir -desde las 2 de la tarde- experiencias inolvidables que tienen planificadas las empresas productoras FC Producciones (@fcproduccionesca) y Total Show (@totalshowve) con las marcas patrocinantes; además habrá mucha variedad de alimentos y bebidas, DJs invitados, rociadores de agua para refrescar el ambiente que será totalmente playero y donde el código de vestimenta debe ser acorde a la ocasión.

Por supuesto, no faltará la seguridad y servicios de primera necesidad para de esa forma garantizar un espectáculo único y sin precedentes. Hay que destacar que estarán habilitados dos estacionamientos con amplia capacidad, uno de ellos está ubicado en el propio recinto.

Es importante resaltar que ambos shows están siendo producidos para toda la familia. Se permitirá el acceso a menores de edad mientras esté acompañado de un representante adulto autorizado.

Las entradas para ambos conciertos de Beéle en Venezuela ya se encuentran a la venta a través de HYPERLINK «http://www.tuentradaweb.com», y sus puntos de venta físico ubicado en: Centro Cultural Chacao (de 11 a.m. a 5 p.m.), Estadio Fórum La Guaira (Macuto) de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y Spa High Class (Av., 17ª, Casa Blanca, Los Corales, Caraballeda de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.). En Barquisimeto se pueden dirigir a las taquillas del Anfiteatro Arenas Plaza.

