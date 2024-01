Yailin La Más Viral y Tekashi confirman su ruptura

“Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos”, respondió la dominicana.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine confirmaron su ruptura con una nueva guerra de declaraciones.

Ambos utilizaron sus cuentas oficiales de Instagram para dar a conocer que ya no están juntos y al parecer, esta vez no habrá vuelta atrás. La relación llega a su fin entre reclamos de violencia, infidelidad y celos.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades. Nunca pude entender… La Yai necesita ayuda psicológica, terapia”, escribió Tekashi antes de compartir videos en los que supuestamente la cantante estalló en celos.

“Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos”, respondió la dominicana, pero la guerra continuó con otro mensaje.

“Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página o por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos y dame banda, mujercita”, finalizó.

Una polémica

Yailín y el rapero estadounidense comenzaron su relación como “colaboradores” en mayo de 2023, tan solo un mes después de que la cantante se separara del padre de su hija, el reguetonero Anuel AA.

La dominicana y Tekashi se volvieron inseparables, el intérprete pasó varias semanas en República Dominicana junto a la artista que tenía tan solo unas semanas de haberse convertido en madre de Cattleya.

En junio, los cantantes lanzaron su primera colaboración musical, el tema Pa Ti. El video de dicha canción aumentó los rumores de que entre ellos había algo más que una relación laboral o una amistad.

En agosto decidieron confirmar su romance, dando las primeras señales con algunas fotos en las redes sociales. Fue en una presentación que realizaron en Cuba en donde la intérprete le declaró su amor y se besaron frente al público.

Los meses siguientes hubo varios reportes de peleas entre la pareja, además de que Tekashi fue arrestado en República Dominicana en octubre.

A finales de 2023 la cantante de 21 años fue arrestada por presuntamente protagonizar un episodio de violencia doméstica.

Tras quedar libre y luego del escándalo que ocasionó su arresto, la dominicana y quien fuera su pareja desde junio de 2023 aparecieron juntos en un nuevo video musical del tema Bad Bxtch, lo que hizo pensar a la prensa y sus seguidores que todo se trató de un escándalo planeado.