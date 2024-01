Golden Globes: abrió la temporada de premios con una espléndida primera alfombra roja del año

¡Los Golden Globes están de vuelta! Tras un año lleno de grandes estrenos en la industria del cine y la televisión, la noche de este domingo, 7 de enero, Los Angeles celebra la 81ª edición de los Globos de Oro, misma que se llevó a cabo en su ya tradicional sede, el Beverly Hotel en Beverly Hills, California.

Para la edición de este 2024 – correspondiente a los estrenos de 2023 – Barbie dominó la lista de nominados al contar con nueve nominaciones, seguida de Oppenheimer, con ocho. Mientras tanto, en la categoría de televisión, Succession lideró la lista al sumar nueve menciones, seguido por The Bear y Only Murders in the Building producciones que acumulan cinco nominaciones cada una.

Como era de esperarse, el evento contó con la presencia de grandes celebridades de la industria del cine, la música y la televisión, como Margot Robbie, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Barry Keoghan, Bradley Cooper, Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio y Nicolas Cage, sólo por mencionar algunos. Todos ellos pasaron por la tradicional red carpet del evento.

PRIMEROS GANADORES

Actriz en un papel secundario en una película

Da’Vine Joy Randolph (“The Holdovers”) GANADORA

Actor en un papel secundario en cualquier película

Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”) GANADOR

Actriz en una miniserie, serie de antología o película para televisión

Ali Wong (“Beef”) GANADORA

Actor en una miniserie, serie de antología o película para televisión

Steven Yeun (“Beef”) GANADOR

Actriz en un papel secundario en televisión

Elizabeth Debicki (“The Crown”) GANADORA

Actor en un papel secundario en televisión

Matthew Macfadyen (“Succession”) GANADOR