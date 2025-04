Piqué y Clara Chía terminaron después de tres años: asegura la prensa española

Desde hace varios meses, medios internacionales especulaban sobre una supuesta crisis entre Piqué y Clara Chía, la relacionista pública por la que el exfutbolista del Barcelona FC dejó a Shakira después de una década juntos.

Desde el 2022, cuando la intérprete de Ojos así y el empresario de Kosmos hicieron pública su ruptura, Clara Chía comenzó a protagonizar titulares en medios de comunicación. La prensa española comenzó a seguirle el paso a la nueva pareja, hasta el punto que, supuestamente, Chía habría entrado en una fuerte depresión debido al “acoso” que sentía de la opinión pública.

Cuando Shakira comenzó su gira mundial Las mujeres ya no lloran, Jordi Martin, uno de los paparazzis que ha revelado muchos detalles sobre ellos, afirmó que Clara, supuestamente, le habría puesto problema a Piqué por viajar constantemente a Miami a visitar a sus hijos Milan y Sasha, por lo que, al parecer, su relación estaba atravesando por una crisis.

Razones por las que, supuestamente, Piqué y Clara Chía terminaron

En las últimas horas, medios internacionales como People en español, dieron a conocer que la periodista Adriana Dorronsoro reveló en el programa Vamos a ver, de Telecinco, que, supuestamente, el exjugador y su novia habrían terminado después de tres años juntos:

«Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro», mencionó la reportera. «No sé si ese habrá sido el motivo o no, pero me confirman la ruptura», dijo.