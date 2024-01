Oppenheimer y Pobres criaturas lideran nominaciones a los Oscar

El filme de Christopher Nolan es el gran favorito con 13 nominaciones. Le siguen Pobres criaturas con 11 candidaturas y Los asesinos de la luna, con 10. Sorpresivamente, Greta Gerwig y Margot Robbie no obtuvieron nominaciones por Barbie en las categorías de Mejor Director y Mejor Actriz

La entrega de los Oscar es una de las ceremonias más esperadas no solo en Hollywood, sino entre los fanáticos. Así pues, este año, y tras conocerse el listado de nominaciones, la edición 96 de los máximos galardones de la Academia de Cine de Hollywood vuelve para celebrar lo mejor del séptimo arte.

La gala tendrá lugar el 10 de marzo de 2024 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, y será conducido por cuarta vez por el comediante Jimmy Kimmel.

“La sociedad de la nieve”, de España, dirigida por Juan Antonio García Bayona, fue nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. La historia está inspirada en “La tragedia de Los Andes”, que se produjo en el año 1972.

A continuación la lista de las categorías principales de los Óscar.

“American Fiction”“Anatomy of a Fall”“Barbie”“The Holdovers”“Killers of the Flower Moon”“Maestro”“Oppenheimer”“Past Lives”“Poor Things”“Zone of Interest”

Mejor actor de reparto Sterling K. Brown, “American Fiction” Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon” Robert Downey Jr., “Oppenheimer” Ryan Gosling, “Barbie” Charles Melton, “May December” Mark Ruffalo, “Poor Things”

Annette Bening, “Nyad”Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”Carey Mulligan, “Maestro”Emma Stone, “Poor Things”

Mejor película internacional

“The Teachers’ Lounge”, Germany

“Io Capitano”, Italia

“Perfect Days”, Japón

“La sociedad de la nieve”, España

“The Zone of Interest”, Reino Unido

“The Boy and the Heron”“Elemental”“Nimona”“Robot Dreams”“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Mejor guión adaptado

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Mejor guión original

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Mejor director

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

Mejor banda sonora

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”