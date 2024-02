Gustavo Dudamel y Taylor Swift, los protagonistas de la 66° edición de los Grammy

El director y compositor venezolano Gustavo Dudamel fue condecorado en el apartado de Mejor Actuación de una Orquesta gracias a ‘Adès: Dante’ durante la 66° edición de los Grammy, que se celebró ayer en Los Ángeles.

Con ‘Adès: Dante’ se enfrentaba a la estadounidense Karina Canellakis, directora de la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, por ‘Bartók: Concerto For Orchestra’; y al finlandés Esa-Pekka Salonen, detrás de la Sinfónica de San Francisco, con ‘Stravinsky: The Rite Of Spring’, entre otros.

En el último lustro, el director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles se había embolsado los cuatro Grammy restantes con los que cuenta en su palmarés: tres en los apartados de Mejor Actuación de una Orquesta (‘Brahms: Symphony No. 4’, ‘Norman: Sustain’, ‘Ives: Complete Symphonies’) y otro a la Mejor Interpretación Coral por ‘Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand’.

TAYLOR SWIFT GANÓ SU GALARDÓN 13

Taylor Swift ganó su premio Grammy número 13. Su disco Midnights se llevó el premio al mejor album de Pop.

Venció a las producciones encabezadas por Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Ed Sheeran.

Sin embargo, al subir al escenario aprovechó el foro para anunciar el lanzamiento de su nuevo material discográfico.

Anunció que saldrá el 19 de abril y adelantó que los detalles los daría en sus redes.

MILEY CYRUS GANÓ POR PRIMERA VEZ

Después de una contienda muy cerrada, Miley Cyrus se adueñó del Grammy a Interpretación Pop en Solitario del Año; a costa de Anti-Hero de Taylor Swift.

Tan pronto comenzó la ceremonia de los Premios Grammy de 2024, The Recording Academy entregó uno de los galardones más esperados del año: el de la Interpretación Pop en Solitario del Año a Miley Cyrus.

Mariah Carey fue la encargada de brindarle el galardón a Miley Cyrus, derivado de su éxito Flowers. Sin embargo, la categoría a Interpretación Pop en Solitario del Año resultaba una de las más peleadas en los Premios Grammy de 2024.

KAROL G SE IMPUSO EN MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA POR ‘MAÑANA SERÁ BONITO’

Karol G ganó ayer su primer Grammy estadounidense a mejor álbum de música urbana por ‘Mañana será bonito’.

“Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas (…) Mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida”, dijo Karol G después de recibir el premio de manos de Maluma y Christina Aguilera.

RUBÉN BLADES SE LLEVÓ ‘MEJOR ÁLBUM TROPICAL’

El cantautor panameño Rubén Blades fue reconocido con el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical gracias a su trabajo ‘Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)’, anunció este domingo la Academia de la Grabación de EE UU.

PESO PLUMA TAMBIÉN OBTUVO UN GALARDÓN

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma recibió su primer Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) por su disco ‘Génesis’.