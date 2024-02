Pitbull anunció el lanzamiento de su EP ‘Trackhouse’

El cantante cubano-estadounidense Pitbull lanzó este viernes su esperado EP ‘Trackhouse: Daytona 500 Edition’, un trabajo compuesto de 7 canciones para el que ha contado con invitados especiales como Dolly Parton, Nile Rodgers y Tim McGraw, entre otros, según un comunicado de la agencia de contratación y entretenimiento.

El EP es un trabajo “brillante y audaz” que abre con el energético tema ‘There It Is’, al que siguen ‘Get Get Get Down’, en el que colabora el cantante estadounidense de estilo country Tim McGraw y la cantante de latin-pop Vikina, y ‘Good Life’, con el músico, compositor y guitarrista Nile Rodgers.

‘Tequila’, también con Vikina, la canción ‘Powerful Woman’, en la que participa la estrella del género country Dolly Parton, quien “ofrece un inspirador tributo” a las mujeres fuertes, ‘Thank God & Jimmy Buffet’, y la “viral” ‘Guantanamera’ (She’s Hot), lanzada originalmente en 2010, cierran este disco.

Pitbull, también conocido como Mr.305 y Mr.Worldwide, realizó en otoño pasado la gira ‘The Trilogy Tour’ por 19 ciudades de Norteamérica con Enrique Iglesias y Ricky Martin.

