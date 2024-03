Marian Valero negó vínculos con caso de presunta extorsión

La noche de este lunes 11 de marzo la actriz venezolana residenciada en Estados Unidos, Marian Valero, puso punto y final al silencio que había mantenido sobre la fuerte situación que enfrenta desde hace varios días, por una supuesta extorsión contra una empresaria identificada como Carmen Sánchez.

La situación se intensificó cuando el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta de X que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión y alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra la Valero, recordada por su papel en la novena de RCTV “A calzón quita’o”.

A través de su cuenta personal de Instagram la también locutora colgó un video explicando todas las acusaciones y comentarios que se han desarrollado en los medios de comunicación y plataformas digitales tras la noticia, alegando que se encuentra muy preocupada por la acusación sin sentido.

“Muchos se preguntaban por qué no se defiende Marian Valero, ello se debe a que fui sorprendida porque soy trending topics por una acusación pública en mi contra, dada a conocer mediante una entrevista realizada por un medio de farándula en el cuál apareció una señora con lentes oscuros, hablando de una supuesta extorsión donde se me involucra. Cómo me siento, pues muy triste y muy preocupada”, manifestó en el clip.

En este sentido, aseveró que el pasado año funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), llegaron a su vivienda de manera repentina y citaron a sus familiares que ahí residen, para declarar sobre el contrato de arrendamiento suscripto por ella. Sin embargo, aseveró que lo llamó la atención en el momento es que a su familia no se le informó nada del por qué de la citación.

Igualmente, puntualizó que en enero de este 2024 funcionario de la Interpol también intentaron ingresar a la residencia, pero no se les permitió al no tener una boleta de citación en su nombre. Asimismo, denunció que sus abogados en Venezuela han intentado conocer sobre el procedimiento, pero no han logrado. “Tengo pruebas que me exculpan de esas supuestas acciones delictivas. Considero que han sido vulnerados mis derechos fundamentales como ciudadana venezolana”, indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marian Valero (@marianvalerooficial)

Además, la actriz manifestó que no conoce a la mujer que está realizando la acusación y que son otras personas las que realmente la están extorsionando, identificadas como Humberto Estaba y Ruth Suárez.

Finalmente, Valero aseguró que su abogado en Estados Unidos el doctor Richard Rick Díaz y su defensa en Venezuela, siguen muy activos con todo el proceso de la investigación, para demostrar su inocencia.

Con información de Meridiano