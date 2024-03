Cameron Diaz revela que es madre por segunda vez a los 51 años

Cameron Diaz reveló a través de sus redes sociales, que es madre por segunda vez a la edad de 51 años. Tanto la reconocida actriz como su esposo, Benjamin Madden, compartieron la emocionante noticia a través de Instagram en una publicación que ha tomado por sorpresa a todos.

“Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. Él es increíble y estamos muy contentos de que esté aquí”, han escrito ambos. La imagen que acompaña al texto muestra un dibujo que presenta la mitad de un rostro masculino, algunas flores y la frase “A little bird whispered to me” (“Un pequeño pájaro me susurró”.

Para mantener la intimidad familiar, la pareja ha decidido que no mostrará ninguna foto: “Por la seguridad y privacidad del niño, no publicaremos ninguna foto, pero es realmente mono. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Enviamos mucho amor desde nuestra familia a la tuya”.