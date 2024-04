Policía intervino cuatro veces en la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

En lo que parece ser un indicativo del tumultuoso final de su relación de veinte años, la policía ha tenido que intervenir en repetidas ocasiones en la residencia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el sur de Florida debido a disputas domésticas entre la pareja, que ahora está separada.

Las autoridades han visitado la opulenta casa del actor cubano y la actriz mexicoamericana en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses, según consta en los informes policiales obtenidos por People en Español tras una solicitud de acceso a los documentos públicos a la policía de la ciudad de Davie, donde se ubica la vivienda.

Los informes a los que tuvo acceso la mencionada revista se registran a muy pocos días de que la actriz de 45 años hiciera público que ellos ya no se encuentran juntos como pareja. El suceso más reciente fue el 2 de marzo y Elizabeth fue la que llamó a las autoridades.

People en Español reseñó que Kailey (hija de los actores) “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal” y tras ella haber intentado ingresar, pues su padre no lo permitió y la empujó, aunque todo parece indicar que no fue para agredirla, todo lo contrario, no le quiso dar acceso a la habitación.

Otra situación desesperante fue a finales del mes de enero. Cuando llegaron los policías, Elizabeth se encontraba durmiendo en el mueble mientras estaba acompañada de su hija. Posteriormente, llegó William y con una pistola en la cintura decidió subir al segundo piso porque creía que ella tenía a un hombre durmiendo en la casa.

Mientras tanto, los fans de la pareja han expresado su tristeza por la posible ruptura y han pedido respeto y privacidad para Levy y Gutiérrez en este difícil momento.