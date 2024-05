Nicki Minaj se disculpó con sus fans por posponer concierto tras su arresto

La rapera Nicki Minaj se disculpó con sus seguidores afuera de su hotel en Manchester la madrugada de este domingo por posponer un espectáculo en el Reino Unido después de que las autoridades neerlandesas la detuvieran bajo acusaciones de portación de drogas.

“Los amo y lamento mucho que esto haya sucedido esta noche”, dijo Minaj en un video publicado en redes sociales.

Minaj había revelado anteriormente el nombre del hotel donde se quedaría en Manchester en una publicación en X e invitó a sus fans a verla.

“Voy a salir al balcón, así que si están afuera podré verlos y puedo bajar. Estaré allí alrededor de una hora. Realmente quería al menos verlos”, dijo.

Aunque Minaj fue liberada de la custodia policial este sábado por la noche, el concierto, previsto para esa misma noche en Manchester, no pudo llevarse a cabo.

En un comunicado publicado tanto por Live Nation como por el lugar del concierto Co-op Live, los organizadores dijeron que estaban “profundamente decepcionados” por las molestias causadas.

“A pesar de los mejores esfuerzos de Nicki para explorar todas las vías posibles para que el espectáculo de esta noche se lleve a cabo, los acontecimientos de hoy lo han hecho imposible”, decía el comunicado publicado este sábado por la noche.

En un video capturado en el Instagram Live de la artista de hip-hop, que luego fue difundido por varias cuentas de redes sociales, se escucha a Minaj hablando con la policía en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam mientras sostiene su teléfono con cámara.

En el clip, Minaj menciona “los cigarrillos que encontraron” y luego se ve cómo la sacan de su vehículo y la instan a subirse a una camioneta de la policía.

Cuando pregunta por qué le dicen que suba a la camioneta, un funcionario le informa que está “bajo arresto” y luego agrega que por “portar drogas”.

Minaj responde: “No llevo drogas”.

Minaj pide repetidamente durante todo el video la dirección de la comisaría y tener un abogado presente, mientras la policía le pide que deje de filmar.

Cuando CNN contactó a las autoridades de Ámsterdam con el nombre de pila de Minaj, Onika Tanya Maraj-Petty, la policía militar neerlandesa, conocida como Royal Netherlands Marechaussee, dijo que arrestaron a una mujer estadounidense de 41 años con “drogas blandas” en el aeropuerto de Schiphol.

Más tarde este sábado, la Real Marechaussee de los Países Bajos dijo que la mujer detenida bajo su custodia “bajo sospecha de exportar drogas blandas ha sido liberada”.

“Tras consultar con la Fiscalía, la sospechosa recibió una multa monetaria y ahora se le permite continuar su viaje”, continúa el comunicado.

Minaj se encuentra actualmente en su gira mundial Pink Friday 2 en apoyo de su último álbum, lanzado a fines del año pasado.

Nicki Minaj Placed Under Arrest While Trying To Attend Her Tour. pic.twitter.com/ZEsK7Dyhch

— lanii 🍂 (@pinkfridaywrld) May 25, 2024