Los Globos de Oro anunció sus ganadores

CINE –Mejor película dramática: Belfast

CODA

Dune

El método Williams

El poder del perro (GANADORA) –Mejor película cómica o musical: Cyrano

No mires arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story (GANADORA) –Mejor dirección: Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, El poder del perro (GANADORA)

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune –Mejor actriz en drama: Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos (GANADORA)

Lady Gaga, La casa Gucci

Kristen Stewart, Spencer –Mejor actor en drama: Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Will Smith, El método Williams (GANADOR)

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth –Mejor actriz en comedia o musical: Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, No mires arriba

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story (GANADORA) –Mejor actor en comedia o musical: Leonardo DiCaprio, No mires arriba

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick… Boom! (GANADOR)

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, En un barrio de Nueva York –Mejor actriz de reparto: Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story (GANADORA)

Kirsten Dunst, El poder del perro

Aunjanue Ellis, El método Williams

Ruth Negga, Passing –Mejor actor de reparto: Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro (GANADOR) –Mejor película de animación: Encanto (GANADORA)

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya y el ultimo dragón –Mejor película de habla no inglesa: Compartimento Nº 6

Drive My Car (GANADORA)

Fue la mano de Dios

Un héroe

Madres paralelas –Mejor guion: Licorice Pizza

Belfast (GANADORA)

El poder del perro

No mires arriba

Being the Ricardos –Mejor banda sonora: La crónica francesa

Encanto

El poder del perro

Madres paralelas

Dune (GANADOR) –Mejor canción original: El método Williams

Encanto

Belfast

Respect

Sin tiempo para morir (GANADORA)