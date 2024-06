Confirmada la tercera temporada de “House of the dragon”

House of the Dragon está basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, y se ambienta 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. Relata la historia de la Casa Targaryen y su lucha interna conocida como la “Danza de los Dragones”.

Desde su estreno en 2022, la primera temporada alcanzó a casi 10 millones de espectadores durante su debut en diversas plataformas, lo que marcó un récord histórico para HBO. Esa entrega logró nueve nominaciones a los premios Emmy, con una victoria en la categoría de Mejor vestuario en una serie de fantasía.

Francesca Orsi, jefa de series dramáticas y películas de la compañía, se mostró entusiasta sobre la renovación: “Estamos asombrados por el esfuerzo —del tamaño de un dragón— que el equipo entero ha puesto en la creación de una segunda temporada espectacular, con un alcance y una intensidad comparable solo con su corazón”, y añadió: “No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar de nuevo en la tercera temporada” .

Mientras se esperan más detalles, los fans de la saga se alistan para observar el punto más álgido de la guerra civil entre “el bando verde” y “el bando negro”. La segunda temporada profundizará en las intrigas y traiciones por el control del trono de hierro, tras el deceso del monarca Viserys.

Por otro lado, Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox y Simon Russell Beale se unen al proyecto con nuevos personajes.

Pero HBO no se detiene en House of the Dragon. También están en desarrollo otras series precuelas basadas en el universo de Game of Thrones. Por ejemplo, se menciona a Knight of the Seven Kingdoms, que se centrará en personajes como Ser Duncan El Alto y su escudero Egg, presentes en los libros Tales of Dunk and Egg de Martin.

Además acaba de anunciarse el proyecto “Ten Thousand Ships”, que seguirá a la legendaria princesa Nymeria. Martin confirmó que el piloto para esta serie (todavía en etapa de desarrollo) está siendo escrito por la dramaturga ganadora del premio Pulitzer, Eboni Booth.

El primer episodio de la temporada 2 de House of the Dragon se estrena en HBO y Max el 16 de junio. Los siguientes serán lanzados semanalmente.