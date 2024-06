Paul McCartney incluyó nuevos destinos a su gira ‘Got Back’

El exBeatle Paul McCartney anunció este lunes que llevará su gira ‘Got Back’ a España, Francia y el Reino Unido, tras su paso por países como Argentina y Uruguay en octubre.

“Estoy animado de terminar mi año y las fechas de mi gira de 2024 en el Reino Unido. Siempre es un sentimiento muy especial tocar en nuestro país. Va a ser un final de año increíble. Preparémonos para la fiesta. No puedo esperar verte”, dijo el artista.

El 4 y 5 de diciembre estará en La Défense Arena, de París, mientras que el 9 y el 10 de ese mes lo hará en el centro WiZink, de Madrid. El 14 y 15 de diciembre actuará en el Co-Op Live de Manchester y en el O2 de Londres los días 18 y 19 de diciembre.

Canciones como ‘Hey Jude’, ‘Live And Let Die’, ‘Band On The Run’, ‘Let It Be’ forman parte del concierto, que agrupa los mejores momentos de los últimos 60 años de su música.

Paul McCartney lanzó su gira ‘Got Back’ en 2022, completando 16 espectáculos en Estados Unidos antes de Glastonbury en junio de ese año. En 2023 llevó su gira a Australia, México y Brasil.

