Metallica ofreció concierto virtual en Fornite

Los jugadores de todo el mundo disfrutaron este sábado del primer concierto de la legendaria banda de rock, Metallica, dentro del popular videojuego Fornite.

La experiencia arrancó con una animación del grupo montado en un automóvil, atravesando rayos que los llevaron a una carrera hacia el concierto.

Esta aventura interactiva, llena de obstáculos, tenía como fondo musical la canción “Lux Æterna” lanzada el 28 de noviembre de 2022 como parte de su undécimo álbum, “72 Seasons”.

Tras un destello, los jugadores llegaban a un escenario donde sonaba “Hit the Lights” la primera canción de su álbum debut “Kill ‘Em All”. En esta parte, los jugadores podían interactuar con otros utilizando sus emotes disponibles.

Luego, los jugadores se encontraban en una torre con “For Whom the Bells Tolls” la tercera canción de su segundo álbum “Ride the Lightning”, sonando de fondo.

Las animaciones de los integrantes de la banda, James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett aparecían mientras los jugadores sorteaban enormes campanas que intentaban derribarlos.

Al llegar a la cima, comenzó a sonar “Master of Puppets” la segunda canción del tercer álbum del mismo nombre. Los jugadores se deslizaban por un camino de cuerdas cargadas de electricidad, viendo siluetas de los músicos, para finalmente enfrentar al “Master of Puppets” en una batalla espectacular.

Después de derrotarlo, los jugadores aparecían en la zona final, un escenario lleno de lava donde sonaba “Enter Sandman” la primera canción del quinto álbum de la banda.

Aquí, los jugadores podían interactuar entre sí con saltos y bailes mientras los avatares virtuales de la banda tocaban.

Este evento finalizó siendo uno de los conciertos virtuales más impresionantes en la historia de Fortnite.

De esta manera, Metallica se suma a otros artistas que brindaron conciertos en Fornite como Ariana Grande, Travis Scott, Major Lazer, Kid Laroi, The Weeknd, Marshmello, J Balvin, entre otros.

Con información de Versión Final