Gledys Victoria Arráiz: Una Reina con Contenido Sueña con la Banda de Miss Aragua al Miss Venezuela 2024

|| Nota de Prensa

Al conversar con Gledys Victoria, lo primero que te impresiona además de su hermosa figura y fantástico rostro, es su poderosa mirada verde intenso. Tras el shock inicial de saberte frente a una mujer impresionantemente hermosa, escucharla hablar es una auténtica experiencia.

Bailarina de Danza Contemporánea, la fabulosa rubia y candidata al Miss Aragua 2024 es una auténtica caja de sorpresas, culta, educada, dueña de una oratoria y dicción impecables, la joven no es solo agradable, sino dueña de una personalidad magnética que te hace entender que no solo estás frente a una mujer hermosa y preparada, estás frente a una Reina.

Nacida un 9 de Diciembre en Palo Negro, estado Aragua, Arráiz reconoce que desde niña fue una chica con una notable sensibilidad por su entorno y una natural inclinación por la expresiones artísticas. “Desde niña tuve una innata inclinación por el arte.

El baile, la actuación, el canto, la literatura y la pintura se me antojaban una vi perfecta para transmitir emociones y expresarme. Creo que la profunda visión ética y moral que me inculcaron en cada, aunado a descubrir la discapacidad visual de mi madre, me hicieron ser especialmente sensible con las realidades de otros.” Destaco la modelo de 1,70mts de estatura e impactante cabellera rubia.

Está Sagitariana de apenas 57 kilos es poseedora de un temple claramente destinado al liderazgo. Sus primeros pasos en el mundo de la belleza se darían en 2003, cuando participa y gana el título de Mini Reina de Ferias de San José en Maracay.

Sin embargo sería justamente en las actividades del reinado ferial que se toparía con una de sus más grandes pasiones, el baile. “De hecho en las actividades del Reina de Ferias conocí a quien sería mi mentor en el mundo de la danza, Adrián Pedrá de RJ Dance y con el descubriría lo mucho que me apasiona el baile.” Destaco la Reina de belleza.

La joven aragueña empezaría de ese modo un periplo que la llevaría a ser Teen Model Aragua en 2011, Miss Hispanoamericana de Venezuela 2013, Reina Internacional de la Cosecha Llanera 2019 y participante de El Concurso by Osmel Sousa Aragua 2021.

Por si ese fuese poco, la modelo ha desarrollado campañas y colaboraciones para firmas, marcas y diseñadores del renombre de Nucita de Venezuela, Samuel Pantaleón, David Merchán, Big Monty, Argenis Sánchez, Jhon Escalona, VIP, Pasarela Profesional, Hipertin Venezuela, Curvas, DT Travel y AP Diseños. “Algo de lo que me siento particularmente orgullosa es de haber podido trabajar siempre con gente maravillosa de la que he aprendido muchísimo.

Sinceramente creo que una modelo, una reina de belleza tiene que tener la capacidad de aprender y absorber todo lo positivo de con quienes trabaja y de quienes se rodea.” Destaco la también bailarina que no dudo en agradecer lo mucho que ha aprendido con los equipos de People’s Model International, FUNDANAR y ENFOART a lo largo de los años.

Aprendiendo Algo Nuevo Cada Día:

Para Gledys el proceso del certamen regional del Miss Aragua ha sido de constantes aprendizajes y autodescubrimientos. “Creo que ha sido un proceso lleno de compromiso y adrenalina porque nuestro plazo para mejorar y pulir aspectos integrales como pasarela, oratoria, educación emocional, coreografía, protocolo, nutrición y bienestar entre muchas otras, ha sido de solo un mes.

Un mes lleno de responsabilidades por tratarse de un concurso tan importante como este, es una tarea que sin duda se vuelve tiempo completo. Esta preparación me ha permitido deconstruirme, aprender y desaprender para llegar un paso mas allá, en lo que quiero ser y mostrar al público.” Enfatizó.

“Yo me postule el último día de la selección virtual de las chicas de Aragua para el Miss Venezuela y hasta creí que mi postulación no sería tomada en cuenta, sin embargo, el dia 16 de mayo a las 2 de la tarde me llaman de la Organización Miss Aragua para confirmarme que había sido seleccionada para la Evaluación Presencial Integral y participar en el concurso regional.

Mi primera reacción fue agradecer y celebrar tan esperada noticia. A partir de ese momento he tomado con seriedad y compromiso cada una de las acciones y direcciones que me ha orientado la organización Miss Aragua. Esto es un proceso complejo, serio, que exige disciplina, trabajo y preparación.” Recalcó Arraiz mientras conversábamos entorno a su experiencia en esta remozada edición del certamen regional.

Desde Mi Foco: Más Allá del Maquillaje y Pasarelas

Si algo resulta encantador, refrescante de interactuar con la joven modelo z es esa extensa cultura literaria y capacidad de disertación que la caracterizan. Una mujer preparada, leída y con puntos de vista propios, que se ha rodeado de baile, arte, música, pero también de moda y belleza. “Pienso que una reina tiene que buscar ser un foco, una luminaria en mitad de las complejas realidades de la sociedad. No se trata solo de lucir hermosa por fuera, es poder dar voz y visión a aquellos que son menos favorecidos.

“Yo soy una mujer adulta con ideales, sueños. Pienso que represento a una juventud llena de esperanzas y plena de ideas, con ganas de igualdad. Esta es una sociedad que debería encaminarse hacia el respeto, la equidad, la justicia y siento que con el impacto tan grande que tenemos la reinas de belleza en la sociedad venezolana, tenemos la responsabilidad de defender causas justas. Por eso quiero ser Miss Aragua, quiero tener la plataforma para decir muchas cosas y trabajar por hacer de este un mejor país.” Destaco sonriente como analizando, como añorando un futuro brillante.

Desde hace algún tiempo Gledys Victoria lleva el desarrollo de su propio Proyecto Social, “Desde Mi Foco”, que busca impulsar la inclusión d personas con discapacidad visual en la sociedad a través de iniciativas de corte cultural y artístico; con especial énfasis en la implementación de la danza tradicional nacionalista como instrumento de expresión e interacción.

“Desde mis conocimientos y saberes quiero promover no solo esta causa sino las que sean necesarias para potenciarme como líder transformacional respetando al individuo como un ser biopsicosocial en constante cambio y evolución. Creo en una sociedad más justa, donde las diferencias de credo, raza, condición socioeconómica, ideológica, religiosa e inclinaciones sexuales no sean una barrera sino un punto de encuentro. Un mundo más justo es posible, pero tenemos que construirlo.”

Resaltó la modelo que a lo largo de esta competencia a conteo con el apoyo de importantes líderes del sector como Aborigo Estudio Creativo, Victoria’s Group, David Merchan, Fundacion Danzas Nacionalistas Arnaldo Rengifo y Karla Pedra; todo de la mano del staff de la Organización Miss Aragua dirigido por la Dra. Edilia Papa y el Lcdo. Manuel Piñate, junto a Esteban Ascanio, Susej Leidenz, Lcdo. Luis Pérez, María Fernanda Gil, Carlos Valencia, Verónica García, Zurima Briceño, y Joss González, entre otros.

Puedes seguir los pasos de Gledys Victoria Arraiz en el Miss Aragua 2024 a través de su usuario Instagram @victoriarraiz, su usuario tiktok @victoriarraiz o a través de su correo electrónico [email protected]