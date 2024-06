Celine Dion sufrió ataque muscular durante la grabación de su documental

El 25 de junio se estrenó el documental ‘I Am: Céline Dion’, en el que se puede ver cómo la famosa cantante lucha contra el síndrome de persona rígida, el cual, le fue diagnosticado hace algunos años y por el que decidió alejarse de la escena musical.

Documental puro y sincero sobre la lucha de la icónica Céline Dion contra una enfermedad que le cambió la vida, haciendo un repaso sobre la música que la ha guiado durante su vida y la resiliencia del espíritu humano», se lee en la descripción del formato de Prime Video.

En medio de la promoción de este documental, se publicó un video en el que Céline Dion fue captada padeciendo fuertes dolores y angustia por una crisis relacionada con su padecimiento. Irene Taylor, la directora del documental, le dijo a ‘AP’ que grabó el episodio solamente porque, con anterioridad, la cantante le dio rienda suelta para que captara todo lo que fuera necesario para el proyecto audiovisual.

«Ella estaba en las mejores manos que podía estar. Si necesitaran un par de manos extra habría dejado caer mi micrófono y habría entrado para ayudarlos sin lugar a dudas. Pero decidí seguir filmando sabiendo que no teníamos que usarlo», dijo la directora. Una vez se recuperó Dion, se envolvió en una toalla, se sentó y admitió que sentía vergüenza por lo acontecido.

«Cada vez que sucede algo como esto te hace sentir muy avergonzado y no sé cómo expresarlo, es solo, ya sabes, como si no tuvieras control de ti mismo», expone la artista. Céline Dion aprovechó la ocasión para prometerle a sus fanáticos que recuperará su carrera artística: «Todavía me veo bailando y cantando. Siempre encuentro el plan b y el plan c, ya sabes. Ese soy yo. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Pero no me detendré. No pararé».

Con información de El Tiempo