Daniel Sarcos y su pareja son acusados de traición a Venezuela

El presentador venezolano Daniel Sarcos y esposa Alessandra Villegas, está en el ojo del huracán de las plataformas digitales, tras publicar un video en el cual se puede ver a su pareja mientras apoya a la selección Argentina, en la Copa América 2024, evento deportivo que tiene a todos emocionados.

En este sentido, a través de su cuenta en Instagram, el criollo publicó el material audiovisual, mismo en el cual aparece su esposa y su hijo, muy orgullosa de ver el partido del equipo albiceleste.

De esta manera, en dicha publicación los internautas no le dejaron pasar que la pareja demostrara su pasión por otro país que no fuera Venezuela, quienes han ganado los últimos partidos disputados en la copa.

Asimismo, en el post, difundido por la compañera de vida de Daniel Sarcos, a modo de colaboración con el perfil del presentador, aseguran que Villegas asistió al encuentro deportivo con el uniforme del equipo argentino, ya que, el pequeño Daniel Alejandro es seguidor del jugador Lionel Messi.

“Vivimos la pasión de la Copa América en el primer partido de fútbol del Churri, y celebramos el triunfo de Argentina 2-0”, escribió la mujer en el post de tiene más de 5 mil me gustas y superó las 200 mil reproducciones.

Es importante destacar, que, aunque Daniel Sarcos no aparece en el video, los usaurios en línea no han dudado en llena la publicación de fuertes comentarios en los cuales lo acusan a él y su pareja de “vendepatria” y “traidores”, por no apoyar a La Vinotinto.

“La Vinotinto ni Venezuela te necesitan”, “La dejo de seguir en 1, 2, 3… No vi celebrando cuando ganó la Vinotinto”, “Pasteleros, en Venezuela también hay selección”, “A ella no le gusta decir que es venezolana”, “Es la única pastelera que he visto. No hace falta tu apoyo a nuestra Vinotinto”, son algunas de las opiniones.

Finalmente, la tensión sobre el apoyo a la selección criolla crece aún más, lo cual ha puesto en tela de juicio la cantidad de seguidores que tiene el artista en la red social de la camarita, ya que muchos lo dejaron de seguir.

Con infotmación de Ronda