Danny Ocean: No saben cuántas canciones le he escrito a Venezuela

Mientras triunfa en el mundo con su disco ‘Reflexa’, Danny Ocean se propone lanzar un EP con temas dedicados a Venezuela. El cantante y productor caraqueño, que cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, destacó que con esto busca desahogar todos sus sentimientos hacia el país.

“El tema de vivir fuera del lugar donde nací siempre ha sido mi fuente de inspiración, de hecho hay un proyecto ahorita que estoy loco por sacarlo y es simplemente desahogar todas estas canciones acumuladas, que son escritas para ella (Venezuela)”, señaló el vocalista en un pódcast.

Ocean, cuyo nombre completo es Daniel Alejandro Morales Reyes, destacó que estos temas van dirigidos a todos los venezolanos, sin distinción. “Mi música siempre ha sido lo más abierta posible para que todo el mundo pueda (conectarse). Incluso la gente que no es venezolana y pueda asociarla con sus temas del día a día, pero la semilla viene de eso”, señaló el intérprete.

“Quiero sacar ese sentimiento que tengo de un lado muy personal. Quiero sacarlo porque necesito desahogarme un chin, por las cosas que me ha tocado vivir personalmente… Pero sí, no saben cuántas canciones le he escrito a Venezuela, o a veces estoy escribiendo una canción de amor y termino asociándola con ella”, apuntó Ocean, quien admitió que siempre le habla al país como a una mujer.

Con información de Últimas Noticias