La misteriosa belleza de Britney Wiedeman da la pelea por la corona del Miss Guárico 2024

De mirada calmada y elegante belleza, la dulzura natural de Britney Wiedeman se ha convertido en su más poderosa arma para hacerse con la banda y la corona de Miss Guarico al Miss Venezuela 2024. La modelo, presentadora y reina de belleza no solo se vale de sus encantadores ojos castaños y labios como tallados por los dioses, sino de su pasión por la moda y su innata sensibilidad humana en su lucha por representar al estado centro llanero de donde es oriunda su familia.

La guapísima trigueña de ascendencia calaboceña y dueña de una frondosa cabellera castaña, cuenta con apenas 27 años y asegura que su infancia estuvo signada por una gran intensa actividad académica. “Siempre fui una niña curiosa, todo lo quería saber, todo lo quería averiguar. Mis padres alimentaron esa curiosidad natural, así que me involucraban en una gran cantidad de actividades y eso por supuesto incentivo mis ganas de conocer, de aprender y experimentar.” Enfatiza la acuariana que hoy detenta la banda de Calabozo en el certamen que busca seleccionar a la portadora de la que se considera la banda más emblemática del Miss Venezuela.

Pese a su notoria belleza, su paso por el mundo de las pasarelas y los concursos se produce de manera aleatoria. “Mi mamá me inscribió en un curso intensivo de modelaje, en el cual mi clase favorita siempre fue la de etiqueta y protocolo. Incursione en los escenarios a la edad de 15 años con un concurso internacional llamado Asian Model Venezuela en el que descubre mi gran pasión por los concursos de belleza. Creo que en el fondo tuve un proceso muy ligero y cómodo de adaptación al mundo de la moda y la belleza porque siempre tuve mucha curiosidad en torno a ello.” Asegura la hermosa joven de cimbreante cintura.

La Wiedeman, que además es diseñadora de modas, destaca que el mundo de la moda y la belleza le ha dotado de grandes virtudes y aprendizajes. “Creerse que un concurso de belleza es solo tacones, maquillaje y cabello es ser bastante ciego ante lo mucho que las chicas y chicos aprendemos, crecemos y descubrimos entre telones y pasarelas. El nivel de disciplina, trabajo, esfuerzo y enfoque que debes tener es sin duda alguna aleccionador. Nutrición, estético, cuidado corporal, entrenamiento físico, protocolo, cultura general, relaciones públicas, arte, danza, coreografía, pasarela, maquillaje, estilismo; una Miss es una modelo con formación integral preparada para mil tareas. Eso es invaluable.”, destaca la joven que ya cuenta con la corona de Reina de la Cultura de Ferias de San Jose en su haber y pasarelas para diseñadores y firmas de la talla de Erias Design, Samuel Pantaleon, Adhara Bridal, Sindirella, Nautilus y VIP.

Enfocada en la Corona:

Britney es muy clara al decir que tiene su mirada fija en la banda y la corona del Miss Guarico, e incluso del Miss Venezuela y no solo por un tema de posicionamiento como modelo, Reina de belleza y hasta presentadora, sino como una forma de darle proyección a su propia visión de compromiso social. “Yo sueño con ser una diseñadora de renombre, me visualizo como empresaria y/o influencer en materia de moda, pero no solo por el tema estético sino para poder aportar a la sociedad información de valor acerca de la salud de la mujer y colaborar en labores sociales con la gente que más lo necesita. Yo creo que con trabajo y esfuerzo puedo desarrollar una carrera de diseño de moda enfocada no solo en vestir a las personas sino que también aporte un mensaje productivo a la sociedad. Quizá por eso sueño tanto con el Miss Venezuela. Es una plataforma que te permite masificar un mensaje y alcanzar un buen foco nacional, incluso internacional, porque somos una referencia mundial en mujeres hermosas, talentosas, preparadas y con contenido.” Resalta la acuariana que incluso ha desarrollado su propia marca “El Ropero de Bri”.

Camino al Miss Venezuela:

La Wiedeman tiene ese prototipo casi emblemático de las grandes misses guariqueñas, esa piel de alabastro, el cabello ondulante castaño y profundos ojos marrones. Muy Elluz Peraza, Sakra Guerrero, Mónica Spear, María Gabriela Isler, Michelle Bertolini, Ligia Petit, Ly Jonaitis. Todas reinas emblemáticas que han portado la que es considerada la banda de mayor peso en el Miss Venezuela, Miss Guarico; Pero con su propia esencia y con un fresco aire renovado. “Yo creo que mis principales herramientas para convertirme en la próxima Miss Guarico, son la disciplina y la intensa preparación que he llevado a lo largo de este tiempo, siento que mis esfuerzos en querer mejorar son los que me van a llevar a la excelencia, a cumplir todas mis metas y con el favor de Dios representar a un estado tan icónico no solo en el certamen sino en el sentir venezolano.” Asegura la joven que enfatiza cómo sus ídolos a Carolina Herrera, Ángel Sánchez y Carlos Cruz-Diez por el importantísimo legado que han dejado internacionalizando el nombre de Venezuela como sinónimo de belleza, arte, estilo y cultura.

“Yo le diría a todas las personas que desean incursionar en el mundo de la moda y belleza, que se preparen, que trabajen en su amor propio y que lleven una rutina diaria basada en una buena alimentación y en cuidado de la salud porque ante todo debemos estar bien para poder llevar al éxito cualquier proyecto que nos propongamos. Que se enfoquen en que quieren decir y hacer al llegar a la meta. No solo se trata de poner un vestido en una pasarela, de ganar un corona o tener un título de belleza, es que vas a hacer eso. Una reina de belleza debe llevar un mensaje, inspirar y eso hoy en día tiene mucho más que peso que nunca”, sentencia la hermosa modelo de profunda y enigmática mirada y amplia sonrisa.

Puedes conocer mucho más de Britney en su usuario Instagram @britneywiedeman

