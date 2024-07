Dalberth Peña: El Ken intelectual aragüeño a punto de alzarse con la Bufanda de Mister Venezuela 2024

La vertiginosa y exitosa carrera de Dalberth Peña como modelo y mister de ha visto directamente influenciada por su personalidad. Con una caballerosidad grandilocuente, su potente voz grave, casi gutural hace juego perfecto con su delicado rostro y esculpida figura, convirtiéndolo en la imagen perfecta para marcas y diseñadores de gran renombre en su natal Aragua. Viniendo de un estado tan emblemático para los certámenes de belleza masculina, Dalberth, enamorado empedernido de la poesía y d ella calistenia a partes iguales es un signo sucesor de nombres tan destacados como Gustavo Granados, Renato Barabino y Gabriel Correa, si, Dalberth Peña parece estar a punto de hacerse con la banda de Mister Venezuela 2024.

Sus 1,90mts de estatura y 78kg músculo magro, vuelven al joven de apenas 20 años en un digno representante para el estado, figurando desde ya no solo por ser el 1er finalista del King Global Venezuela 2022 y 3er finalista del Mister Turismo Venezuela 2023, sino por haber trabajado con nombres tan destacados para la moda en Aragua como la legendaria firma de sastrería Rasetta, las exitosisimas firmas de ropa deportiva Jogah’s Clothing y Lionstore; las controvertidas marcas de pret a porter VIP e IdolJose, el afamado estilista Esteban Ascanio y los laureados fotógrafos Aborigo Estudio Creativo, Abel y Milvic Aranguren.

Nacido en Cagua, el joven sagitario y talento de la prestigiosa agencia de modelos Luigi Ratino Management asegura que el trabajo físico le agrada casi tanto como la cocina. “Para mi el ejercicio físico es una forma de drenar estrés y relajarme. Es un momento para reafirmar el compromiso conmigo mismo, con mi salud y bienestar; sin embargo, la cocina me genera más pasión, porque esa capacidad de mezclar elementos y crear magia para el paladar, es una experiencia única”, destacó el también estudiante de 3er semestre de Programación Informática y 2do semestre de Comunicación Social.

Para Dalberth, su participación en el Míster Venezuela es una plataforma única para desarrollarse en un mundo en el cual ya acumula éxitos. “Participar en el Mister Venezuela me ha permitido explorar una nueva faceta en mi, y explotar ese gusto por el entrenamiento personal. He aprendido que la constancia y la disciplina son claves para alcanzar cualquier objetivo. Soy muy persistente, no me rindo con facilidad; y creo que eso será una herramienta excepcional para mi en esta gran oportunidad.” Destaca el joven que se reconoce adicto a la lectura y el arte en todas sus expresiones.

El Poder de la Moda:

Peña ha trabajado con destacadas firmas del ámbito de la moda en la región central y toda Venezuela, de este modo, su escultural figura ha debido como imagen, desfilado y colaborado en distintas iniciativas con firmas de la talla de Jogah’s Clothing, VIP, Lionstore, Adhara Bridal, Rasetta, IdolJose, Gionel & Giovanni, Smoking Center, Julio Mora, Montenegro y Sharon McCarthy, entre otras; teniendo la oportunidad de experimentar la moda desde diversos ángulos. “Yo creo que la moda es una oportunidad de crear. Los modelos y misters somos las muestras del increíble trabajado de estilistas, maquilladores, diseñadores de moda, orfebres, profesores de pasarela y oratoria, fotógrafos y productores. Somos un compendio de talentos unidos por un objetivo. Eso es lo maravilloso de todo el proceso, poder mostrarles todo ese talento en un producto final con una idea, con una perspectiva”, aseguró un siempre risueño Dalberth.

La gala final del Mister Venezuela será transmitida en vivo este 13 de julio a través de la señal de Venevision y busca seleccionar a quien representará la belleza masculina criolla en el Mister World 2024.

Puedes seguir los pasos de Dalberth Peña en el Mister Venezuela a través de su usuario en Instagram @dalberthpc y a través del usuario instagram oficial de la organización Mister Venezuela @mistervenezuelaoficial