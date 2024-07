Milena Soto y José Ángel Flores son los ganadores del Miss y Míster Turismo Venezuela 2024

El Miss y Míster Turismo Venezuela 2024, tiene a sus titulares tras meses de arduo trabajo, para concretar un show de alto nivel, pulcro y único que destacó las maravillas de esta tierra caribeña.

Bajo la conducción de Diana Silva (Miss Venezuela 2022) acompañada de Ana Elena Erazo, (modelo y presentadora de Canal I), se celebró este domingo 7 de julio, en el Teatro Nacional de Caracas, la gala de este concurso, donde resultaron triunfadores Miss Turismo Mérida, Milena Paola Soto y Míster Turismo Portuguesa, José Ángel Flores, como los representantes del turismo nacional.

Asimismo, en el Top 5 femenino, fueron las representantes de Falcón, Orlaimy Muñóz, como quinta finalista; Sucre, Rosangel Mundaraín, como cuarta finalista; Guárico, Amanda Loreto, como tercera; Carabobo, Yessika Pavelic, segunda finalista y Monagas, Bárbara Bompart obtuvo el puesto de primera finalista. Mientras, en el Top masculino, los representantes clasificados fueron: de Fredalger González de Guárico, en el quinto lugar; Delta Amacuro, José Méndez, cuarto lugar; La Guaira, Zeus Rojas, tercer lugar; Amazonas, Nicola Cocchiarella en el segundo lugar y Míster Carabobo, José Torres en el primer puesto de finalistas.

Las notas de la sensualidad del tango, la pasión parisina del Can Can y el dinamismo del pop, junto a los participantes y ex triunfadores de ediciones pasadas hicieron del openning de la vigésima tercera edición del certamen en su versión “Molino Rojo”, producido por Brian Urea, un espectáculo único, que además contó con la participación especial de Diana Silva, la Miss Venezuela 2022.

Los primeros reconocimientos entregados en la noche fueron para las Misses de Monagas, Bárbara Bompart; Amazonas, María Romero y Trujillo, Estefany Pérez y los Misters Amazonas, Nicola Cocchiarella, Portuguesa, José Ángel Flores y La Guaira, Zeus Rojas, quienes recibieron un certificado de manos del viceministro de Turismo y Director Ejecutivo de INATUR, Asdrúbal Rincones, por destacar en su proyecto turístico en el que dieron a conocer las bondades de los estados que representan.

De igual manera, durante el certamen a los místers se les hizo entrega de bufandas especiales. El Mister con el Mejor Cuerpo fue Monagas, Juan de Dios Silvera; Míster Turismo Fotogénico a Míster Bolívar, Edgar Jaramillo; Mejor Sonrisa a Míster Miranda, Michael Peña; Mejor Talento a Míster Carabobo, José Torres; Personalidad a Míster Distrito Capital, Alejandro Pereira; Etiqueta, La Guaira, Zeus Rojas y por Mejor Piel a Míster Portuguesa, José Ángel Flores.

También se hizo entrega de las bandas especiales por Mejor Cuerpo a Miss Carabobo, Yessika Pavelic; Fotogénica a Miss Bolívar, Maryand Pantoja; Mejor Sonrisa a Miss Sucre, Rosangel Mundaraín; Mejor Talento y Miss Elegancia a Miss Mérida, Milena Paola Soto; Mejor Cabello, Miss Trujillo, Estefany Pérez; Mejor Rostro, Miss Portuguesa, Albany Camacaro; Mejor Piel a Miss Guárico, Amanda Loreto; Simpatía a Miss Apure, Kerly Terán; Pasarela a Miss Monagas, Bárbara Bompart; Personalidad a Miss Barinas, Francesca Calderón e Integral a Miss Anzoátegui, Valentina González.

Posteriormente, la presentación musical del cantante y compositor venezolano Gianni, puso a vibrar a todos en el Teatro Nacional con ritmos urbanos, dando un toque distintivo a la noche.

Por su parte, el presidente del Miss y Míster Turismo Venezuela, Félix Farias, resaltó lo especial de esta edición que “Brindó un nuevo formato para todos. Nosotros estamos comprometidos con enaltecer no sólo la belleza y el talento de los jóvenes, mujeres y hombres venezolanos, sino también las bondades de nuestra maravillosa tierra en el área turística que tiene espacios para todos los gustos”. Además, agradeció al equipo de producción multidisciplinario que hizo posible esta gala.

Ahora los titulares del Miss y Míster Turismo Venezuela 2024, tendrán una preparación de alto nivel para representar al país en sus respectivos concursos internacionales con el fin de traer nuevos logros al país.

