Jason Momoa y Lisa Bonet se divorcian tras 19 años de relación

Jason Momoa y Lisa Bonet están oficialmente divorciados. La disolución del matrimonio de los dos actores, que ya llevaban años separados, por parte de un juez del condado de Los Ángeles, entró en vigor el martes.

Bonet y Momoa estuvieron casados más de siete años y fueron pareja durante 12 años antes de casarse.

Bonet, cuyo nombre legal es Lilakoi Moon, solicitó el divorcio en enero. Los documentos indicaban que la fecha de separación de la pareja era el 7 de octubre de 2020. Hicieron pública su separación en 2022.

El divorcio se desarrolló lo más rápido posible legalmente y se produjo sin disputas. Ninguna de las personas recibirá apoyo económico, han acordado cómo dividir sus bienes y tendrán la custodia compartida de su hija de 16 años y su hijo de 15.

Momoa, de 44 años, es mejor conocido por sus papeles en las películas de “Aquaman” y en “Game of Thrones”. Por su parte, Bonet, de 56 años, fue estrella de “The Cosby Show”, su spin-off “Un Mundo Diferente” y las películas “High Fidelity” y “Enemy of the State”.

Con información de AP