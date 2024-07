Victoria Nicole Sánchez: la niña venezolana que ganó La Voz Kids Portugal

Los venezolanos siguen asumiendo nuevos retos en el extranjero y dejando en alto al país. Esta vez, la protagonista es Victoria Nicole Sánchez, una niña venezolana de 13 años que ganó el concurso La Voz Kids Portugal 2024 la noche del 7 de julio.

La joven cantautora, que deslumbró desde el inicio del certamen interpretando el tema ‘Voilà’, de la cantante francesa Barbara Pravi, logró hacerse merecedora de un puesto en el concurso.

Para la final de The Voice Kids Portugal, Victoria Nicole, guiada por su mentor Nininho Vaz Maia, interpretó la canción ‘My Heart Will Go On’ de Celine Dion, a quien calificó de extraordinaria.

La pequeña dijo en una publicación en su cuenta de Instagram, que aún no podía creer que había ganado el concurso y agregó un video de su interpretación. Aseguró que esto también fue un homenaje a la cantante canadiense.

Victoria, oriunda de Ocumare del Tuy, no tardó en recibir mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Con información de El Pitazo