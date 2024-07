Ricky Martín desmiente supuesto nuevo romance

El cantante puertorriqueño Ricky Martin desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Nacho Palau, ex de Miguel Bosé. A través de sus redes sociales, el artista dejó claro que no hay nada más que una amistad entre ellos. “No pueden estar más lejos de la realidad. No nos queda más que reírnos”, expresó Ricky Martin en un comentario en la cuenta de Instagram de Telemundo.

La vida amorosa de Ricky Martin ha sido un tema de interés constante para sus seguidores, especialmente tras su separación de Jwan Yosef hace un año.

Los rumores sobre un supuesto romance con Nacho Palau surgieron cuando el periodista español José Manuel Parada comentó en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’ que Palau había viajado largas distancias para asistir a un concierto de Martin en A Coruña.

Las especulaciones aumentaron después de que el programa de televisión ‘En Casa Con Telemundo’ publicara en su cuenta de Instagram que ambos se habían mostrado “muy cariñosos” durante el evento. Sin embargo, Ricky Martin rápidamente desmintió estas afirmaciones con su comentario en la publicación de Telemundo, que fue bien recibido por sus seguidores. “Eres un crack, así se desmiente”, comentó un fan.

Con información de El Farandi