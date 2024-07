Greeicy sorprendió con interpretación de exitosa canción llanera

Greeicy sorprendió a sus fanáticos venezolanos con una particular interpretación. La famosa cantante colombiana publicó una historia mientras coreaba “Egoísmo”, icónica canción del género llanero que inmortalizó a Julio Miranda.

La también actriz compartió un breve video en el que iba a bordo de un vehículo y, junto a un caballero, cantaba un extracto del tema con cierta pasión.

“En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¡Qué pesar! Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal…”, se le escucha cantar a la caleña de 31 años de edad en la historia que subió a su perfil en Instagram el lunes 23 de julio.

El video se viralizó en las redes sociales en cuestión de horas, puesto a que Greeicy es una de las cantantes latinas más queridas en el país y “Egoísmo” uno de los himnos de la música criolla de todos los tiempos.

El tema es una historia de perseverancia ante las adversidades, pero sobre todo un clamor lleno de bondad por parte de quien la canta. La resiliencia y las ganas de seguir buscando un mejor futuro son el mensaje más importante que guarda la letra de la canción.

Con información de Últimas Noticias