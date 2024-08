Aerosmith anunció su retiro de los escenarios

César Méndez Campero

La legendaria banda de rock estadounidense Aerosmith anunció este viernes que no seguirá haciendo presentaciones en vivo.

El motivo es que Steven Tyler, su vocalista, no pudo reponerse de persistentes problemas en las cuerdas vocales, aún cuando se había operado poco antes de iniciar el Farewell Tour.

Mediante un comunicado publicado este viernes la agrupación de Boston dio a conocer la noticia que ha generado reacciones entre sus fans y colegas, como Bryan May, guitarrista de Queen, quien en sus redes sociales dijo que al enterarse no pudo contener las lágrimas. Similar reacción tuvo David Coverdale, cantante de Whitesnake quien pasa por circunstancias parecidas como consecuencia de la sinusitis.

Durante sus más de 50 años de carrera, Aerosmith logró éxitos como Dream On, Walk This Way, Cryng, Dude Looks Like A Lady, Janie’s Got A Gun o Don’t Wanna Miss A Thing.

De esta manera, Aerosmith sigue la estela de grupos como Kiss, que han decidido despedirse de los escenarios.