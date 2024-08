Endrina Yépez le dio la bienvenida a su tercer hijo

La periodista venezolana Endrina Yépez, se convirtió en madre por tercera vez, del pequeño Massimo. Fue el a través de Instagram, que Hermes Carreño, el hijo mayor de la periodista que hace vida en el canal de la colina Venevisión, informó la noticia de la llegada del bebé.

El deportista posteó un carrusel de imágenes junto a su hermanito y un hermoso texto que refleja la enorme felicidad que siente al tener al pequeñito ya en sus manos. Es de recordar que, fue el pasado 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, que Endrina compartió con todo el país la noticia que estaba en la dulce espera.

“Querido Massimo, estoy recostado en mi habitación, son las nueve y media de la noche, ya es cuestión de horas para que salgas de ese vientre. No te voy a mentir, no me siento angustiado, eufórico, o intranquilo. Bienvenido”, escribió Carreño.

Igualmente, durante la emisión del Noticiero Venevisión de este viernes 9 de agosto, revelaron que Massimo pesó alrededor de 3kgs y midió 51 centímetros.

Hasta el momento la profesional de la comunicación no ha posteada nada en su perfil oficial de Instagram sobre la llegada del bebé, fruto del amor que sostiene con el empresario venezolano Gerardo Maroun.