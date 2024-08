Céline Dion condena el uso de ‘My Heart Will Go On’ en mitin de Donald Trump

La cantante Céline Dion, a través de su equipo de relaciones públicas, se pronunció tras el uso de la canción ‘My Heart Will Go On’ en un mitin del expresidente Donald Trump, realizado en Montana.

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, la intérprete de 56 años aseveró que nunca autorizó que la canción, famosa por formar parte de la banda sonora de la película Titanic en 1997, fuese parte de la campaña política del magnate.

“Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana”, inicia el texto.

“De ninguna manera está autorizado este uso, y Céline Dion no avala este ni ningún uso similar”, añade.

El reclamo culmina con un particular cuestionamiento al equipo de campaña de Trump: “…Y en serio, ¿ESA canción?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion)

No es la primera vez que Céline Dion traza un límite con el expresidente de Estados Unidos.

En 2017, la artista canadiense rechazó ser parte de los artistas que participaría en la ceremonia de la toma de posesión de la presidencia, reseñó People.

Con información de El Universal