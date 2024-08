James Cameron trabaja en nueva película de ‘Terminator’

Durante una entrevista del medio The Hollywood Reporter, el director James Cameron confesó que tiene en proceso un nuevo proyecto de la saga ‘Terminator’.

En la entrevista, el director de cine fue cuestionado sobre ‘Terminator Zero’, el nuevo anime de Netflix ambientado en este universo de ciencia ficción.

Ante la pregunta, James Cameron confesó que: “Me parece interesante. Mi relación con esta obra es similar a la que tuve con ‘The Sarah Connor Chronicles’. Que otras personas creen nuevas historias ambientadas en universos que he creado me resulta interesante”.

“Estoy trabajando en un proyecto nuevo de ‘Terminator’ ahora mismo. No tiene nada que ver con ‘Terminator Zero’. Como con ‘The Sarah Connor Chronicles’, ocasionalmente tocan temas que se me han podido ocurrir de forma independiente, así que tengo algo de curiosidad y me gustaría que tuviesen éxito”, añadió el cineasta.

Con información de 2001