Johnny Depp estrenará nuevo filme en el Festival de San Sebastián

El cineasta estadounidense Johnny Depp presentará en el Festival de Cine de San Sebastián, fuera de concurso, su segundo largometraje como director, “Modi-Three Days on the Wing of Madness”, anunció el certamen en un comunicado.

La cinta, centrada en un capítulo de la vida del artista Amedeo Modigliani, sucede a su primera película como director, “The Brave” (1997).

En una reseña de EFE se destaca que el actor italiano Ricardo Scamarcio interpreta a Modigliani, al frente de un reparto que completan Al Pacino, Stephen Graham y Antonia Desplat.

La cinta de Depp se centra en un episodio de la trayectoria de Modigliani sucedido en París en 1916, en el plena Primera Guerra Mundial.

Johnny Depp informó de este trabajo en el Festival de San Sebastián en 2021, cuando fue galardonado con el Premio Donostia.

Con información de EFE