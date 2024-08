Gledys Victoria Arráiz: Aragua pisa firme el Miss Venezuela 2024

Nacida un 9 de diciembre en Palo Negro, estado Aragua, Gledys Victoria Arráiz, con una personalidad magnética, poderosa mirada verde y una vasta cultura literaria, folclórica y dancística, fue galardonada como Miss Prensa por los medios de comunicación social del estado en la presentación oficial de las candidatas del certamen para finalmente alzarse con la máxima corona de belleza de la región en la gala del 27 de junio pasado, reconoce que desde niña fue una chica con una notable sensibilidad por su entorno y una natural inclinación por las expresiones artísticas.

“Desde niña tuve una innata inclinación por el arte. El baile, la actuación, el canto, la literatura y la pintura se me antojaban una vía perfecta para transmitir emociones y expresarme. Creo que la profunda visión ética y moral que me inculcaron en casa, aunado a descubrir la discapacidad visual de mi madre, me hicieron ser especialmente sensible con las realidades de otros”, destacó la modelo de impactante cabellera rubia.

La sagitariana es poseedora de un temple claramente destinado al liderazgo. Sus primeros pasos en el mundo de la belleza se dieron en 2003, cuando participó y ganó el título de Mini Reina de Ferias de San José en Maracay. Y, sería justamente en las actividades del reinado ferial que se toparía con una de sus más grandes pasiones, el baile.

“En las actividades del Reinado de Ferias conocí a quien sería mi mentor en el mundo de la danza, Adrián Pedrá de RJ Dance y con él descubrí lo mucho que me apasiona el baile”, indicó la reina de belleza.

Teen Model Aragua 2011, Miss Hispanoamericana de Venezuela 2013, Reina Internacional de la Cosecha Llanera 2019 y participante de El Concurso by Osmel Sousa Aragua 2021, Arráiz cuenta con currículum y experiencia de sobra para representar al estado que la vio nacer.

