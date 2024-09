Brad Pitt “presentó” a su novia en la alfombra roja de Venecia

Después de dos años de discreto noviazgo Brad Pitt y su novia Inés de Ramón han posado juntos durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El actor sale desde 2022 con esta diseñadora de joyas de origen español, nacida en New Jersey.

La noche del domingo Pitt presentaba su nueva película de acción Wolfs en la que comparte protagonismo con George Clooney y que se estrenará el 20 de septiembre.

La premiere en el festival no sólo reunió a los dos míticos galanes, sino también a sus parejas: Amal Clooney e Inés de Ramón, siendo la primera vez que ésta pisaba la alfombra roja junto al protagonista de Seven. Una aparición que no defraudó.

Días después de que su ex, Angelina Jolie, de quien todavía no ha terminado de divorciarse pasara por allí, y en mitad del escándalo causado por su hija Shiloh al quitarse su apellido, llegaba él.

Pitt, parecía muy contento y vistió de negro, con un traje a medida de Louis Vuitton, de chaqueta con solapas y pantalones acampanados, camiseta y zapatos de punta cuadrada.

Para su debut junto a su amado, la empresaria optó por un vestido muy ceñido de un solo hombro, escote asimétrico y drapeado en los laterales, que acentuaba sus curvas.

Para completar el atuendo, eligió accesorios dorados: Una sandalias de Jimmy Choo a juego con un brillante clutch de Judith Liber.

Fiel a su estilo minimalista, destacaban también sus aretes, unos pendientes alargados que destacaban sobre su melena castaña suelta; y un maquillaje natural.